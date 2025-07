Ana-Maria Crnogorcevic mesure tout le chemin parcouru

Recordwoman de sélections en équipe de Suisse, Ana-Maria Crnogorcevic est prête à vivre un nouveau moment fort face à la Finlande jeudi. 'On veut écrire l'histoire', lance la Bernoise.

'J'ai joué mon premier match international il y a 16 ans devant 200 ou 300 spectateurs. Je me disais que c'était improbable de jouer un jour devant 30'000 personnes en Suisse, et pourtant nous y voilà', a déclaré la joueuse aux 171 capes internationales mercredi en conférence de presse d'avant-match.

'On veut écrire l'histoire et se qualifier pour les quarts de finale', a poursuivi Crnogorcevic, qui n'a pas encore été titularisée dans cet Euro. La meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de Suisse (74 buts) est sortie du banc à deux reprises dans le rôle plus défensif que lui réserve désormais Pia Sundhage.

Face à la Finlande, la joueuse du Seattle Reign espère voir la Suisse poursuivre sur sa lancée. 'Il faudrait reproduire la première mi-temps qu'on a réussi contre la Norvège et la deuxième mi-temps du match contre l'Islande', a-t-elle suggéré.

Conserver le ballon

Présente à ses côtés en conférence de presse, sa sélectionneuse a relevé les principales forces de la Finlande. 'Elles savent combiner dans l'axe du terrain pour se créer des situations de but', a expliqué Sundhage. 'Espérons que l'on puisse avoir la possession du ballon, ça nous évitera de devoir trop défendre.'

La Suédoise, qui a promis 'quelques pas de danse' en cas de qualification, est bien au courant qu'un match nul suffirait à ses joueuses pour passer l'écueil. 'Cela ne changera pas grand-chose au déroulement du match', a-t-elle toutefois estimé. 'Mais évidemment, si l'on se retrouve à 2-2 ou 3-3 à dix minutes de la fin, cela influencera notre façon de défendre et les changements qui seront effectués.'

