Andy Robertson quitte Liverpool pour Tottenham

Andy Robertson passe de Liverpool à Tottenham. Les Spurs ont annoncé vendredi qu'il rejoindrait ...
Andy Robertson quitte Liverpool pour Tottenham

Andy Robertson quitte Liverpool pour Tottenham

Photo: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN

Andy Robertson passe de Liverpool à Tottenham. Les Spurs ont annoncé vendredi qu'il rejoindrait le club le 1er juillet à l'expiration de son contrat avec Liverpool.

Le latéral de 32 ans vient de refermer neuf années chez les Reds, avec qui il a remporté deux titres en championnat d'Angleterre et une Ligue des champions, entre autres.

Tottenham, qui n'a pas précisé la durée du contrat de Robertson, le recrute sans verser un seul centime puisque son contrat avec Liverpool arrive à échéance au 30 juin.

'Andy est quelqu'un que j'admire depuis plusieurs années et il apportera à notre équipe des qualités techniques exceptionnelles, de l'expérience, du leadership et un état d'esprit exemplaire', a déclaré son futur entraîneur, l'Italien Roberto De Zerbi.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Mexique écrase la Serbie 5-1 en amical

Le Mexique écrase la Serbie 5-1 en amical

Football    Actualisé le 05.06.2026 - 08:13

La Suisse sous haute sécurité à la San Diego Jewish Academy

La Suisse sous haute sécurité à la San Diego Jewish Academy

Football    Actualisé le 05.06.2026 - 05:03

Equipe de Suisse dames: La Suisse n'a pas le droit à l'erreur

Equipe de Suisse dames: La Suisse n'a pas le droit à l'erreur

Football    Actualisé le 05.06.2026 - 04:03

La France battue, l'Espagne tenue en échec

La France battue, l'Espagne tenue en échec

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 23:29

Articles les plus lus

Visa validé: Breel Embolo va pouvoir rejoindre l'équipe de Suisse

Visa validé: Breel Embolo va pouvoir rejoindre l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 22:49

La France battue, l'Espagne tenue en échec

La France battue, l'Espagne tenue en échec

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 23:29

Equipe de Suisse dames: La Suisse n'a pas le droit à l'erreur

Equipe de Suisse dames: La Suisse n'a pas le droit à l'erreur

Football    Actualisé le 05.06.2026 - 04:03

La Suisse sous haute sécurité à la San Diego Jewish Academy

La Suisse sous haute sécurité à la San Diego Jewish Academy

Football    Actualisé le 05.06.2026 - 05:03

Naples officialise le départ d'Antonio Conte

Naples officialise le départ d'Antonio Conte

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 13:41

Mondial 2026: Breel Embolo est toujours bloqué à Zurich

Mondial 2026: Breel Embolo est toujours bloqué à Zurich

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 19:11

Liverpool confirme l'arrivée de l'entraîneur espagnol Andoni Iraola

Liverpool confirme l'arrivée de l'entraîneur espagnol Andoni Iraola

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 20:55

Visa validé: Breel Embolo va pouvoir rejoindre l'équipe de Suisse

Visa validé: Breel Embolo va pouvoir rejoindre l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 04.06.2026 - 22:49