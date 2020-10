Araz et Clemenza à Sion

Lors du dernier jour des transferts, le FC Sion a engagé deux nouveaux joueurs. Il s'agit de l'attaquant suisse Musa Araz et du milieu offensif italien Luca Clemenza.

Araz (26 ans) arrive en provenance de Neuchâtel Xamax. Il a disputé cette saison trois matches sous la direction de Stéphane Henchoz. Le Fribourgeois avait été formé au FC Bâle. Il a ensuite joué en Challenge League avec Le Mont et Winterthour puis avec le Lausanne-Sport en Super League lors de la saison 2016-2017. Après une expérience en Turquie, il était revenu en Suisse l'hiver dernier à Neuchâtel.

Luca Clemenza est âgé de 23 ans. Il appartient à la Juventus. Prêté successivement à Ascoli, Padoue et Pescara après avoir effectué sa formation à Turin, il découvrira un nouveau championnat en Suisse. Lors des six derniers mois, en Serie B, il a disputé 14 matchs (1 but et 1 passe décisive).

/ATS