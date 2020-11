Argentine: Diego Maradona n'est plus hospitalisé

Après huit jours d'hospitalisation, Diego Maradona a quitté la clinique de la banlieue nord de Buenos Aires où il a été opéré avec succès d'un hématome à la tête. Il n'a fait aucune déclaration.

La légende argentine a quitté l'établissement à bord d'une ambulance. Le véhicule a été suivi par un convoi d'automobiles de supporters. Diego Maradona (60 ans) pourrait poursuivre sa convalescence dans une maison à Tigre, à 30 km au nord de Buenos Aires, dans un condominium proche du domicile de sa fille Giannina. Cette dernière est l'une des cinq enfants reconnus de l'ancien joueur.

'L'idée est que Diego soit entouré par les personnes qui lui sont les plus proches, car ce sont les liens qui pourront l'aider à se rétablir, en plus du suivi psychologique et médical', avait déclaré lundi à la presse Carlos Diaz, psychologue et membre de l'équipe médicale qui soigne l'ancien footballeur. L'avocat de Diego Maradona, Matias Morla, avait quant à lui indiqué que son client 'traversait peut-être le moment le plus difficile de sa vie'.

'Ce dont il a besoin maintenant, c'est d'être en famille et d'être entouré de professionnels de la santé. Avec les médecins et sa famille, Diego sera comme il doit être : heureux', avait-il ajouté.

Le champion du monde 1986 avait été hospitalisé pour de l'anémie et de la déshydratation le 2 novembre à La Plata, une ville située à 60 km de Buenos Aires et dont il entraîne le club local. Un scanner avait alors révélé la présence d'un hématome sous-dural, une poche de sang formée sous la boîte crânienne. Cela avait entraîné son transfert dans une clinique privée d'Olivos où il a été opéré le lendemain avec succès.

Cependant, pendant la période post-opératoire, l'ancien no 10 a connu des difficultés liées à un syndrome d'abstinence, en lien avec sa consommation d'alcool et de somnifères, selon le Dr Luque. Cela a justifié la durée d'hospitalisation de son patient, malgré une guérison 'étonnante' après l'intervention.

La vie de Diego Maradona a été rythmée par de nombreux problèmes de santé, dont certains liés aux excès en tous genres qui l'ont parfois fait flirter avec la mort. En 2000, il avait eu une crise cardiaque à la suite d'une overdose dans la cité balnéaire uruguayenne de Punta del Este. Il avait ensuite suivi une longue cure à Cuba.

En 2004, alors qu'il pesait plus de 100 kg, une autre crise cardiaque l'avait terrassé à Buenos Aires, mais il s'en était sorti. Il avait ensuite subi une opération chirurgicale de l'estomac pour perdre énormément de poids.

En 2007, une consommation excessive d'alcool l'avait conduit à l'hôpital. Dernièrement, il a dû se faire poser une prothèse à cause de ses genoux douloureux.

