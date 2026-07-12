Argentine - Suisse: Vargas encore sur le banc, Sow remplace Jashari

Ruben Vargas ne commencera pas le quart de finale du Mondial entre l'Argentine et la Suisse samedi à Kansas City. Djibril Sow remplace quant à lui Ardon Jashari en soutien de Breel Embolo.

Il s'agit du seul changement par rapport aux onze joueurs titulaires lors du 8e de finale contre la Colombie (0-0, 4-3 tab). A Vancouver, Sow avait déjà pris la place de Jashari à la mi-temps, un changement qui avait fait du bien à la troupe de Murat Yakin.

Touché à l'entraînement avant Suisse - Colombie, Vargas n'est semble-t-il toujours pas capable de disputer un match en entier. A moins que Yakin ne préfère le faire entrer en cours du jeu pour faire une différence. Face aux Cafeteros, l'ailier était entré à la 90e et avait réussi le tir au but décisif pour envoyer la Suisse en quart de finale.

Fabian Rieder devrait débuter sur une aile, avec Dan Ndoye de l'autre côté et Breel Embolo en pointe. Granit Xhaka et Remo Freuler forment comme de coutume le double pivot, devant une défense à quatre avec Zakaria, Akanji, Elvedi et Rodriguez. Kobel gardera le but suisse, évidemment.

Côté argentin, Lionel Scaloni aligne la même équipe qui s'est imposée contre l'Egypte au bout du suspense (3-2). Lionel Messi et accompagné de Julian Alvarez en attaque, alors que l'attaquant de l'Inter Milan Lautaro Martinez est sur le banc.

La composition de l'Argentine: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.

La composition de la Suisse: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Rieder, Embolo, Ndoye.

/ATS