Armin Gigovic: un doublé riche de promesses

Les Young Boys disputeront la phase de ligue de l’Europa League. Les Bernois ont logiquement ...
Armin Gigovic: un doublé riche de promesses

Armin Gigovic: un doublé riche de promesses

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Les Young Boys disputeront la phase de ligue de l’Europa League. Les Bernois ont logiquement éliminé le Slovan Bratislava dans un barrage – presque – sans histoire.

Victorieux 1-0 en Slovaquie la semaine dernière malgré trois poteaux adverses, les Young Boys se sont imposés 3-2 dans leur antre du Wankdorf. Auteur d’un doublé, la nouvelle recrue Armin Gigovic a été le grand homme de la rencontre. Aligné aux côtés de Chris Bedia, également buteur, en attaque, le Bosnien peut-il s’avancer comme l’atout no 1 d’une équipe qui n’a pas entamé sa saison 'domestique' avec le panache espéré ?

Auteur d'arrêts décisifs en début de rencontre, Marvin Keller fut l'autre artisan de cette victoire. Le portier a fermé la porte aux Slovaques pour leur signifier qu'ils ne pouvaient nourrir aucun espoir dans ce barrage retour.

Après le zéro pointé l'an dernier en Ligue des Champions, les Bernois espèrent signer en Europa League des résultats plus conformes à leur rang. Ils connaîtront ce vendredi le sort que leur réserve leur... douzième campagne européenne depuis 2010.

/ATS
 

