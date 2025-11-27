Arne Slot veut « continuer à se battre » avec Liverpool

L'entraîneur de Liverpool Arne Slot a déclaré jeudi devant la presse vouloir 'continuer à se battre'. Le Néerlandais assure avoir le soutien de sa direction, malgré les nombreuses défaites.

'On encaisse les coups les uns après les autres, c'est dur. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut continuer à se battre', a déclaré Slot au lendemain de la lourde défaite à domicile des Reds contre le PSV Eindhoven en Ligue des Champions (4-1). Malgré ce revers, le neuvième sur les douze dernières rencontres toutes compétitions confondues, l'entraîneur néerlandais a assuré avoir 'les mêmes conversations (avec les propriétaires du club) depuis que je suis ici'.

'Nous pouvons faire mieux'

Champion d'Angleterre en titre, Liverpool ne pointe qu'à une médiocre 12e place en Premier League, avant un déplacement à Westham dimanche pour la 13e journée du championnat.

Les Reds devraient récupérer pour ce match leur gardien brésilien Alisson, qui a manqué le match contre le PSV, malade, tandis que l'attaquant allemand Florian Wirtz, blessé musculairement en sélection, pourrait reprendre l'entraînement samedi.

'Nous pensons que nous pouvons faire bien mieux que ce que nous faisons actuellement', a déclaré Slot, qui dit ne pas être lâché par ses joueurs. 'L'an dernier, lorsque nous jouions vraiment bien, tout le monde parlait de certaines individualités et j'ai toujours dit qu'il faut parler de l'équipe. C'est l'équipe qui fait briller les individus. Et c'est pareil lorsqu'on joue mal, il faut parler de l'équipe et pas des individus', a ajouté le technicien de 47 ans.

/ATS