Arrivé au bout de son contrat, Yann Sommer quitte l'Inter Milan

Arrivé au terme de son contrat, Yann Sommer n'est plus un joueur de l'Inter Milan. Les 'Nerazzurri' ...
Arrivé au bout de son contrat, Yann Sommer quitte l'Inter Milan

Arrivé au bout de son contrat, Yann Sommer quitte l'Inter Milan

Photo: KEYSTONE/EPA ANSA/MATTEO BAZZI

Arrivé au terme de son contrat, Yann Sommer n'est plus un joueur de l'Inter Milan. Les 'Nerazzurri' ont annoncé son départ mardi après trois saisons passées au club.

Au total, Sommer a disputé 139 matches avec l'Inter et a réalisé 66 blanchissages, 'marquant à jamais l'histoire du club', selon le communiqué du champion d'Italie. Avec le club lombard, l'ancien international suisse (94 sélections) a remporté deux titres de champion d'Italie, une Coupe d'Italie, et a atteint la finale de la Ligue des champions en 2024-25.

'Rendre l'extraordinaire banal'

'Quand on repense au passage de Yann Sommer à l'Inter, un moment restera gravé dans les mémoires: son arrêt inoubliable contre Barcelone', se souvient l'Inter. C'est cette intervention décisive devant une tentative de Lamine Yamal en prolongation qui avait permis au gardien de 37 ans et ses coéquipiers de battre le Barça pour atteindre la finale de la Ligue des champions. 'Cet arrêt a parfaitement illustré ce qui le rendait si exceptionnel: sa capacité à rendre l'extraordinaire banal tout en restant calme, serein et fiable', a conclu le club aux 21 titres de champion d'Italie.

Selon le quotidien italien la 'Gazzetta dello Sport', l'avenir de Yann Sommer pourrait s'écrire à l'Ajax Amsterdam, club le plus titré des Pays-Bas.

/ATS
 

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