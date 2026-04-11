Arsenal battu par Bournemouth, une aubaine pour Manchester City

Arsenal a subi une très rare défaite à domicile en Premier League, samedi contre Bournemouth ...
Arsenal battu par Bournemouth, une aubaine pour Manchester City

Arsenal battu par Bournemouth, une aubaine pour Manchester City

Photo: KEYSTONE/AP/Dave Shopland

Arsenal a subi une très rare défaite à domicile en Premier League, samedi contre Bournemouth (2-1). De quoi relancer l'espoir de titre pour son dauphin Manchester City à six journées de la fin.

Les Londoniens conservent certes neuf points d'avance sur Manchester City, mais l'équipe de Pep Guardiola a disputé deux matches en moins et accueille les Gunners le week-end prochain à l'Etihad.

Concrètement, les Citizens (2e avec 61 points) peuvent revenir à hauteur des Gunners (70 pts) s'ils battent Chelsea dimanche, Crystal Palace dans leur match en retard (date encore indéterminée), et Arsenal dans ce qui ressemble de plus en plus à une 'finale' pour le sacre.

En attendant, la quatrième défaite subie cette saison en Premier League - la deuxième seulement à domicile après celle contre Manchester United en janvier - va faire ressurgir le débat récurrent en Angleterre sur la capacité d'Arsenal à résister à la pression dans le sprint final.

Des buts du Français Junior Kroupi (17e), son 10e en Premier League, et d'Alex Scott (74e), ont mis à terre les Gunners et leur avant-centre Viktor Gyökeres, qui a égalisé sur penalty entretemps (35e).

/ATS
 

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