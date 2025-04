Au moins cinq clubs anglais la saison prochaine en C1

La victoire 3-0 d'Arsenal mardi soir face au Real Madrid signifie que cinq clubs anglais, a minima, disputeront la Ligue des champions la saison prochaine. La Premier League l'a confirmé mercredi.

L'UEFA attribue un billet supplémentaire pour la C1 aux deux championnats qui auront les meilleurs résultats cette saison sur la scène européenne. Le succès des 'Gunners' en quart de finale aller a mathématiquement garanti à l'Angleterre un de ces deux tickets.

Concrètement, l'équipe qui finira cinquième de la Premier League cette saison accédera donc directement à la phase de ligue 2025/26 de la Ligue des champions, et non plus seulement les quatre premiers. A sept journées de la fin, ce billet supplémentaire concerne en premier lieu Chelsea (4e), Newcastle (5e), Manchester City (6e) et Aston Villa (7e). Newcastle a disputé un match en moins que ses concurrents.

En théorie, l'Angleterre pourrait même avoir jusqu'à sept représentants la saison prochaine en Ligue des champions: les cinq premiers de Premier League, plus Manchester United ou Tottenham si l'un d'eux triomphe en Europa League, plus Aston Villa si le club de Birmingham termine en dehors du Top 5 en Angleterre mais remporte la Ligue des champions.

/ATS