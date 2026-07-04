Aurélien Tchouaméni forfait pour le huitième face au Paraguay

La France devra faire sans Aurélien Tchouaméni face au Paraguay. Le milieu de terrain est blessé à une cuisse.

Le milieu de terrain de l'équipe de France et du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, gêné à la cuisse, est forfait pour le 8e de finale du Mondial 2026 face au Paraguay samedi à Philadelphie. Une source proche des Bleus l'a confirmé à l'AFP, après une information de RMC Sports.

Tchouaméni, prévu pour être titulaire au milieu de terrain aux côtés d'Adrien Rabiot, a ressenti une gêne au niveau de la cuisse lors du dernier entrainement de l'équipe vendredi, l'empêchant de disputer la rencontre. Il devrait être remplacé par Manu Koné.

/ATS