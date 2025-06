Avec finalement Alisha Lehmann

Le cadre de l'équipe de Suisse pour l'Euro 2025 est désormais connu. La présence dans cette liste d'Alisha Lehmann, si elle peut interpeller sur le plan sportif, était finalement attendue.

Riola Xhemaili et Meriame Terchoun ont été les deux dernières élues de la chasse au trésor qui avait débuté vendredi. Les sélections de l'Argovienne et de la Bâloise répondent à une parfaite logique. Riola Xhemaili sort d'une saison aboutie au PSV Eindhoven alors que Meriame Terchoun s'avance depuis des mois comme l'une des joueuses essentielles de Pia Sundhage.

Par rapport aux choix opérés pour les deux dernières rencontres de la Ligue des Nations contre le France et la Norvège, Ramona Bachmann, Lara Marti, qui sont toutes les deux blessées, Alena Bienz, Naina Inauen et Seraina Piubel manquent à l'appel. Coumba Sow, Noemi Ivelj, Luana Bühler, Alisha Lehmann et Leila Wandeler les remplacent.

Malgré son temps de jeu limité à la Juventus, Alisha Lehmann a finalement passé le cut comme elle l'avait toujours pressenti. Véritable icône du football féminin en Suisse, la Bâloise de 26 ans ne pouvait pas ne pas être présente à ce grand rendez-vous.

Agée de 19 ans, Leila Wandeler, qui joue à Lyon, sera, quant à elle, l'une des deux joueuses avec la troisième gardienne Nadine Böhi à ne compter aucune sélection. Elle pourra honorer sa première ce jeudi à Winterthour lors du match amical contre la République tchèque. Pia Sundhage tient là une occasion idéale pour la lancer dans le grand bain.

/ATS