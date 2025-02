Baiser volé: Jenni Hermoso témoigne devant un tribunal

Le procès du baiser forcé après la finale de la Coupe du monde dames s'est ouvert en Espagne. Jenni Hermoso, la victime de cette affaire retentissante, s'est exprimée devant le tribunal.

Un baiser comme celui que lui a imposé l'ex-patron de la Fédération espagnole (RFEF) Luis Rubiales 'ne devrait jamais arriver, dans aucun secteur social ou professionnel', a dénoncé Jenni Hermoso. 'Je ne fais un baiser sur les lèvres que lorsque je décide de le faire', a aussi déclaré la joueuse devant le tribunal situé près de Madrid, qui juge Luis Rubiales pour agression sexuelle et pour les pressions exercées sur Jenni Hermoso pour étouffer le scandale.

'En tant que femme, oui, je me suis sentie peu respectée, je pense que c'était un moment qui a terni l'un des jours les plus heureux de ma vie', a encore poursuivi Jenni Hermoso. 'Pour moi, il est très important de dire qu'à aucun moment je n'ai cherché cet acte ni que je m'y attendais, car je crois qu'on m'a manqué de respect', a-t-elle aussi asséné.

Luis Rubiales, contre qui le parquet a requis deux ans et demi de prison, a plusieurs fois présenté le baiser imposé à la footballeuse après la victoire de l'Espagne en 2023 lors du Mondial féminin comme 'un bisou de célébration entre deux amis.' Selon lui, la joueuse était consentante.

/ATS