Bâle et YB sous pression en Europa League, LS débute la C4

Bâle et Young Boys doivent réagir jeudi en phase de ligue d'Europa League après leurs défaites inaugurales. Le Lausanne-Sport reçoit Breidablik pour débuter sa phase de ligue en Conference League.

Bâle, défait à Fribourg-en-Brisgau en 1re journée, aura la tâche difficile au Parc St-Jacques face au VfB Stuttgart, actuel 5e de Bundesliga (21h00). Les Rhénans, qui se sont inclinés 2-1 ce week-end face à Lucerne en championnat, devront impérativement élever le niveau face aux vainqueurs de la Coupe d’Allemagne la saison dernière.

Après son revers 4-1 face au Panathinaikos Athènes il y a une semaine, YB se déplace pour affronter le champion de Roumanie Steaua Bucarest (18h45). Les Bernois ont renoué avec la victoire dimanche face à Thoune 4-2, grâce à une bonne 2e mi-temps.

De son côté, Lausanne-Sports débute sa phase de ligue de Conference League par un match à domicile contre le club islandais Breidablik. En difficulté en Super League, les hommes de Peter Zeidler ont par contre brillé sur le plan européen cette saison.

/ATS