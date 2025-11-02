Barcelone bat Elche et revient à cinq points du Real

Une semaine après sa défaite dans le Clasico, le Barça a disposé du promu Elche (3-1) dimanche au stade olympique de Montjuic pour la 11e journée de Liga. Il revient à cinq points du Real Madrid.

Pour cela, les Blaugrana s'en sont remis à leur trident offensif, qui a donné le ton d'entrée avec deux buts en trois minutes de Lamine Yamal (9e) puis Ferran Torres (12e). Marcus Rashford a corsé l'addition d'un tir puissant dans un angle fermé (61e).

Avant la pause, Elche, auteur d'un honorable début de saison (9e, 14 pts), avait réagi crânement grâce à l'attaquant Rafa Mir, parti dans le dos de Jules Koundé pour aller tromper Wojciech Szczesny d'un tir rasant (42e).

Le Barça est deuxième (25 points), cinq unités derrière le Real. Villareal complète le podium (23 pts).

/ATS