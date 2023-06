Barrage: Sion a un pied en Challenge League

Sion a un pied en Challenge League. Les Valaisans ont en effet été battus 2-0 chez eux à Tourbillon par le Stade Lausanne-Ouchy en barrage aller de promotion-relégation.

Le SLO a montré bien plus de cohérence dans le jeu que des Sédunois inoffensifs et vraiment dans le dur, comme depuis de longs mois. Mulaj (26e) et Bamba (58e) ont traduit au score la supériorité des visiteurs vaudois, qui peuvent attendre le retour à la Pontaise le mardi 6 juin avec pas mal d'optimisme. Ils ont toutes les chances de débarquer eux aussi dans l'élite, tout comme Yverdon et le Lausanne-Sport.

Score flatteur

Plus inquiétant encore pour les protégés de Paolo Tramezzani, le score final peut être considéré comme flatteur pour eux. Les Stadistes auraient pu saler l'addition de manière encore plus nette, leurs attaques rapides mettant la défense sédunoise au supplice en de nombreuses circonstances.

Pour sa part, Sion a terriblement peiné à créer le danger. Les meilleures occasions sont tombées à la 37e sur des essais de Chouarf puis Sio, mais Hajrulahu est chaque fois parvenu à sauver sur sa ligne pour son gardien!

L'exemple de Xamax

Avec un déficit de 2-0, Sion aura une montagne à gravir. Les Valaisans devront s'inspirer de l'exemple de Neuchâtel Xamax en 2019: les rouge et noir avaient perdu 4-0 chez eux contre Aarau avant d'aller l'emporter sur le même score au Brügglifeld et de gagner aux tirs au but...

/ATS