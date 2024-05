Barrage: Tout reste à faire entre Thoune et GC

Thoune compte sur sa solidité à domicile pour retrouver la Super League vendredi soir lors du match retour du barrage. GC s'appuie lui sur le courage aperçu au match aller.

Si les Sauterelles peuvent encore y croire après le 1-1 du match aller, c'est aussi en partie grâce aux yeux de lynx de Fedayi San. L'arbitre vidéo et son collègue ont vu la faute de main que presque personne d'autre n'avait sans doute remarquée dans les arrêts de jeu. Le penalty transformé par les Zurichois va peut-être sauver leur saison.

Ce 1-1 rend GC optimiste. 'Nous nous en sommes sortis avec un œil au beurre noir, a imagé Amir Abrashi. Mais nous devons faire très attention. Ce ne sera pas une partie de plaisir.' Grasshopper doit profiter davantage de ses actions offensives qu'au match aller. 'Il faut plus de présence dans la surface de réparation', a exigé le capitaine.

Thoune si solide à domicile

A Thoune, les Zurichois pourront compter sur le soutien de leurs supporters. Selon le club de Super League, les 1800 billets mis à disposition ont trouvé preneurs en une demi-heure. Deux trains spéciaux conduiront les supporters zurichois à Thoune vendredi.

Dans la Stockhorn Arena, GC devra s'imposer - éventuellement après des prolongations ou des tirs au but - pour ne pas être relégué en Challenge League comme en 2019. Seulement les statistiques montrent à quel point il est difficile de gagner à Thoune. Seul Lucerne y est parvenu en Coupe et après des prolongations. En championnat, les Bernois ont remporté 15 de leurs 18 matches à domicile et ont concédé 3 nuls pour un goal-average de 45-12.

Déçus de ne pas avoir pu quitter le Letzigrund avec la victoire, les Bernois ont pu retrouver le sourire en sachant qu'ils allaient disputer ce match retour dans leur antre. 'Nous savons que nous sommes forts à domicile et que nous nous présenterons en pleine confiance', a déclaré le buteur Marc Gutbub. Une victoire thounoise signifierait le retour en Super League après quatre ans à l'étage inférieur.

/ATS