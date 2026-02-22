Battu à Lugano, Lausanne ne sait plus gagner

Le Lausanne-Sport est rentré bredouille de son déplacement à Lugano dimanche en Super League. Battus 2-1, les Vaudois n'ont gagné aucun de leurs sept derniers matches.

Le LS a réagi trop tardivement au Tessin, et il lui a manqué un peu de réussite. Menés 1-0 à la mi-temps suite à un but de Renato Steffen (36e), les joueurs de Peter Zeidler ont cru égaliser à la 55e, mais Seydou Traoré a été pincé en position de hors-jeu par la VAR.

Les Tessinois en ont profité pour prendre deux longueurs d'avance (61e Dos Santos), un but qui a fait mal aux visiteurs. Le LS a ensuite cru profiter d'un penalty, avant que la VAR n'intervienne à nouveau pour l'annuler en raison d'une légère faute de Karim Sow au départ de l'action (75e).

Les efforts des Lausannois ont finalement été récompensés à la 80e, Florent Mollet marquant le 2-1 d'une jolie reprise de volée. Une réaction toutefois trop tardive. Lugano a assuré son succès pour revenir à un point de la 2e place de Saint-Gall.

Bâle toujours malade

L'effet Stephan Lichsteiner a de la peine à se faire ressentir à Bâle. Les Rhénans ont concédé une défaite embarrassante sur la pelouse de Lucerne (4-2).

Les Bâlois menaient pourtant 2-1 à la 77e mais ils ont craqué en fin de match, encaissant trois buts en l'espace de douze minutes, dont un doublé d'Oscar Kabwit. Ce succès permet aux joueurs de Suisse centrale de revenir à trois points de la 6e place occupée par Young Boys.

Pour Bâle, qui n'a remporté qu'un match sur sept depuis l'arrivée de Stephan Lichsteiner, la qualification pour le Championship Group à l'issue de la 33e journée n'est de loin pas assurée.

