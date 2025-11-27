Battu à Poznan, le LS perd son invincibilité en Conference League

Le Lausanne-Sport a perdu son invincibilité à l'occasion de la 4e journée de la phase de ligue ...
Photo: KEYSTONE/EPA/Jakub Kaczmarczyk

Le Lausanne-Sport a perdu son invincibilité à l'occasion de la 4e journée de la phase de ligue de Conference League à Poznan, en s'inclinant 2-0. Les Vaudois avaient pourtant le match en mains.

Incapables de faire fructifier leur domination du début de deuxième mi-temps, les Lausannois se sont fait punir par Ismaheel à la 68e, qui a pu armer sa frappe dans la surface de Letika.

Malgré ce but concédé, les Lausannois ont encore eu plusieurs opportunités devant la cage de Poznan. Okoh a notamment manqué sa reprise dans la surface de réparation à la 94e, avant qu'Agnero ne scelle la victoire polonaise au bout du temps additionnel.

Bair et Ajdini à l'initiative

En première mi-temps, les Lausannois ont d'abord maitrisé les Polonais, avant d'accélérer dans les dix dernières minutes pour créer le danger. D'abord par Blair, qui s'est présenté devant le gardien à la 43e sans parvenir à tirer, puis surtout par Ajdini qui a trouvé le portier de Poznan sur la trajectoire de son tir dans les arrêts de jeu.

La seconde mi-temps a débuté avec les mêmes intentions, avec à nouveau des tentatives d'Ajdani (54e) et de Blair (58e), sans parvenir à prendre l'avantage de la rencontre. Malgré la défaite, les hommes de Peter Zeidler restent dans la course pour vivre un printemps européen avant d'accueillir la Fiorentina le 18 décembre.

/ATS
 

