Battu à Yverdon, Servette sort à nouveau dès les 16es de la Coupe

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Pour la deuxième année consécutive, le Servette FC a pris la porte en 16es de finale de la Coupe de Suisse. Les Grenat ont trébuché sur la pelouse d'Yverdon-Sport samedi soir (1-0).

Eliminé par Schaffhouse au même stade de la compétition la saison passée, Servette a une nouvelle fois subi la loi d'un club de Challenge League. Et la victoire d'Yverdon samedi sur la belle pelouse du Stade municipal n'a pas été volée.

Plus dangereux les Servettiens, les joueurs d'Adrian Ursea ont toutefois dû attendre la deuxième période pour faire trembler les filets. La décision est d'ailleurs venue d'un Genevois, Hélios Sesselo, qui a réussi un bel enchaînement pour tromper Jérémy Frick, loin d'être irréprochable sur ce coup (58e).

Les Nord-Vaudois auraient même pu mener 2-0, mais une réussite d'Antonio Marchesano à la 74e a été annulée pour un hors-jeu pas évident à voir. Heureusement pour YS, la décision des arbitres n'a pas eu de conséquence sur l'issue du match.

Saint-Gall s'en sort aux tirs au but

Vainqueur 13-0 au premier tour - contre Walenstadt, une formation de 3e ligue - Saint-Gall a eu bien plus de peine à franchir l'écueil des 16es de finale. Les Brodeurs ont eu besoin des tirs au but pour venir à bout de leurs voisins de Wil, eux aussi pensionnaires de Challenge League. Ils ont remporté la séance 3-1 alors que les deux équipes s'étaient répondues lors des prolongations (1-1).

/ATS
 

