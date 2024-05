Battu par Saint-Gall, Lugano a sans doute dit adieu au titre

Défait par Saint-Gall samedi au Cornaredo (0-1), Lugano voit ses chances de revenir sur le leader s'amincir. Les Tessinois sont désormais 3es, à six points de YB, qui se déplace à Zurich dimanche.

Incapables de trouver la solution face au verrou saint-gallois, les hommes de Mattia Croci-Torti ont concédé le seul but du match juste avant la mi-temps. Il a été marqué par Christian Witzig, qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond après un joli mouvement offensif (44e).

Joueurs mais en manque de réussite, les Luganais ont surtout tourné autour du but de Lawrence Ati Zigi. Le portier de Saint-Gall a toutefois eu chaud lorsqu'il a vu la tête d'Albian Hajdari heurter la transversale (68e).

Cette victoire permet aux Brodeurs de revenir à six longueurs du podium et fait les affaires de Young Boys ainsi que du Servette FC, vainqueur de Winterthour plus tôt (2-1). En cas de succès face au FCZ dimanche, les Bernois s'envoleraient eux vers le titre de champion de Suisse.

/ATS