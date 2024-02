Bayer Leverkusen pense que son entraîneur va rester

Le directeur sportif du Bayer Leverkusen Simon Rolfes, actuel leader de Bundesliga, est optimiste concernant l'avenir au sein du club de l'entraîneur Xabi Alonso. Celui-ci est très convoité.

Leverkusen - où joue le Suisse Granit Xhaka - est actuellement invaincu cette saison et plus que jamais en course vers un premier titre de champion, avec huit points d'avance sur le Bayern Munich à onze journées de la fin. Selon Simon Rolfes, qui avait choisi de faire venir Alonso en 2022, cette saison potentiellement historique ne sera pas la dernière au club de l'entraîneur espagnol.

'La chose la plus importante pour les entraîneurs est de se sentir à l'aise et d'avoir le sentiment d'être au bon endroit', a t-il expliqué au quotidien Frankfurter Rundschau. Et 'Xabi l'a dit à plusieurs reprises', a t-il indiqué.

Xabi Alonso est naturellement prisé par d'autres clubs comme le Bayern Munich ou Liverpool, où il a évolué en tant que joueur. Son contrat au sein du Bayer court de son côté jusqu'en 2026.

/ATS