Benfica Lisbonne: Bruno Lage limogé

Le Benfica Lisbonne a limogé son entraîneur portugais Bruno Lage. La décision a été prise au ...
Photo: KEYSTONE/AP/Armando Franca

Le Benfica Lisbonne a limogé son entraîneur portugais Bruno Lage. La décision a été prise au lendemain de la défaite du club 3-2 à domicile contre Qarabag en Ligue des champions.

D'après les médias locaux, la direction du club lisboète souhaite désormais embaucher le Portugais José Mourinho. Celui-ci a été remercié fin août par le club turc de Fenerbahçe après son élimination en barrages de Ligue des champions face au... Benfica.

'Nous venons de parvenir à un accord avec Bruno Lage, qui quitte ses fonctions d'entraîneur du Benfica aujourd'hui', a déclaré le président du club, l'ancien international portugais Rui Costa, lors d'une conférence de presse.

/ATS
 

