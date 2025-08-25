Bologne privée d'Immobile pour huit semaines

Le retour en Serie A de Ciro Immobile, co-meilleur buteur de l'histoire du championnat italien ...
Bologne privée d'Immobile pour huit semaines

Bologne privée d'Immobile pour huit semaines

Photo: KEYSTONE/EPA/FEDERICO PROIETTI

Le retour en Serie A de Ciro Immobile, co-meilleur buteur de l'histoire du championnat italien sur une saison avec 36 réalisations, ne se passe pas comme espéré.

Le coéquipier de Remo Freuler s'est blessé dès son premier match et sera indisponible pendant huit semaines, a annoncé lundi son club Bologne.

Immobile (35 ans), qui a quitté ses coéquipiers après trente minutes de jeu lors de la défaite de Bologne face à l'AS Rome (1-0) samedi soir, est touché 'au muscle fémoral de la cuisse droite, blessure qui requiert un temps de repos d'environ huit semaines', a indiqué son club.

Immobile a passé la saison dernière en Turquie, à Besiktas pour qui il a marqué 15 buts en 31 matches. Auteur de 207 buts en 340 matches toutes compétitions confondues sous le maillot de la Lazio, son club de 2016 à 2024, le quadruple meilleur buteur de Serie A faisait partie de l'équipe d'Italie qui a remporté l'Euro 2021 et affiche à son bilan en sélection 17 buts en 57 apparitions.

/ATS
 

Actualités suivantes

Lugano perd Hajdari, qui signe à Hoffenheim

Lugano perd Hajdari, qui signe à Hoffenheim

Football    Actualisé le 25.08.2025 - 18:55

L'actu du foot féminin: affluence record à Bâle

L'actu du foot féminin: affluence record à Bâle

Football    Actualisé le 25.08.2025 - 11:57

Mbappé porte encore le Real Madrid à Oviedo

Mbappé porte encore le Real Madrid à Oviedo

Football    Actualisé le 25.08.2025 - 06:13

VfB Stuttgart: Luca Jaquez souffre d'une fracture du nez

VfB Stuttgart: Luca Jaquez souffre d'une fracture du nez

Football    Actualisé le 24.08.2025 - 20:57

Articles les plus lus

Une première défaite pour Saint-Gall, battu par Lucerne

Une première défaite pour Saint-Gall, battu par Lucerne

Football    Actualisé le 24.08.2025 - 18:37

VfB Stuttgart: Luca Jaquez souffre d'une fracture du nez

VfB Stuttgart: Luca Jaquez souffre d'une fracture du nez

Football    Actualisé le 24.08.2025 - 20:57

Mbappé porte encore le Real Madrid à Oviedo

Mbappé porte encore le Real Madrid à Oviedo

Football    Actualisé le 25.08.2025 - 06:13

L'actu du foot féminin: affluence record à Bâle

L'actu du foot féminin: affluence record à Bâle

Football    Actualisé le 25.08.2025 - 11:57

Dan Ndoye encore décisif avec Nottingham Forest

Dan Ndoye encore décisif avec Nottingham Forest

Football    Actualisé le 24.08.2025 - 17:01

Une première défaite pour Saint-Gall, battu par Lucerne

Une première défaite pour Saint-Gall, battu par Lucerne

Football    Actualisé le 24.08.2025 - 18:37

VfB Stuttgart: Luca Jaquez souffre d'une fracture du nez

VfB Stuttgart: Luca Jaquez souffre d'une fracture du nez

Football    Actualisé le 24.08.2025 - 20:57

Mbappé porte encore le Real Madrid à Oviedo

Mbappé porte encore le Real Madrid à Oviedo

Football    Actualisé le 25.08.2025 - 06:13

Le FC Barcelone signe une première remontada

Le FC Barcelone signe une première remontada

Football    Actualisé le 24.08.2025 - 07:41

Dan Ndoye encore décisif avec Nottingham Forest

Dan Ndoye encore décisif avec Nottingham Forest

Football    Actualisé le 24.08.2025 - 17:01

Super League: Winterthour arrache le match nul face à GC

Super League: Winterthour arrache le match nul face à GC

Football    Actualisé le 24.08.2025 - 17:01

Une première défaite pour Saint-Gall, battu par Lucerne

Une première défaite pour Saint-Gall, battu par Lucerne

Football    Actualisé le 24.08.2025 - 18:37