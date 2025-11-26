Bonne opération pour St-Gall

St-Gall a réussi une bonne opération dans cette partie à rejouer de Super League comptant pour la 12e journée. A Lugano, les joueurs de Suisse orientale se sont imposés 3-1.

Ce succès leur permet de revenir à quatre longueurs de Thoune, toujours solide leader. Cette partie, programmée le 2 novembre, n'avait pu aller à son terme en raison de la pluie.

Pas de souci cette fois avec un bon début des Tessinois. Ces derniers ont ouvert le score à la 33e par Koutsias. Les Brodeurs ont répondu à la 42e par Boukhalfa. Ils ont pris les devants à la 62e par Daschner et ont scellé le score à la 95e par Baldé.

Entre ces deux réussites, Lugano pensait bien avoir égalisé à la 87e, mais après visionnage de la VAR, l'arbitre a annulé le but pour une faute de main de Papadopoulos.

/ATS