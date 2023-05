Boris Smiljanic n'est plus entraîneur d'Aarau

Les chemins de Boris Smiljanic et du FC Aarau se séparent. Le club de Challenge League et son entraîneur en chef ont mis un terme au contrat les liant quelques jours après la fin de la saison.

Smiljanic était arrivé à Aarau en novembre dernier pour succéder à Stephan Keller et a réussi à stabiliser l'équipe. En sept mois, l'Argovien de 46 ans a d'ailleurs obtenu un bilan positif. En 22 matches, le tacticien a signé onze victoires, six nuls et cinq défaites.

L'ancien défenseur central a toutefois manqué son objectif principal, la montée en Super League. Il a manqué quatre points à Aarau pour obtenir une promotion directe et trois points pour une place de barragiste.

Le successeur de Smiljanic n'est pas encore connu. Selon le portail en ligne 'nau.ch', le FC Aarau se serait entendu avec Alex Frei. Il ne manque apparemment plus que la signature du recordman de buts en équipe de Suisse.

/ATS