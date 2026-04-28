Bruno Berner nouveau coach de Xamax

Bruno Berner est le nouvel entraîneur de Neuchâtel Xamax. Le technicien de 48 ans prendra ses fonctions le 1er juillet, a annoncé le club de Challenge League.

Ancien international suisse (16 capes), Bruno Berner s'est engagé pour une saison avec les Rouge et Noir. L'ex-joueur de Grasshopper, Bâle ou Leicester succédera à Anthony Braizat, dont le contrat n'a pas été renouvelé par les dirigeants neuchâtelois.

Le Zurichois occupait récemment un poste d'entraîneur-assistant en Australie. L'ancien latéral avait découvert l'élite du football suisse en tant que coach principal avec Winterthour, avant de se retrouver aux rênes de Grasshopper entre juillet 2023 et avril 2024.

'Je me réjouis de cette mission à Neuchâtel Xamax et j’espère qu’avec de la patience, de la ténacité et un travail précis, nous connaîtrons le succès ensemble', explique-t-il, cité dans le communiqué de Xamax.

/ATS