Bürki bat Shaqiri

Roman Bürki a enlevé aisément le premier derby des internationaux suisse de la saison en MLS . Le portier bernois et St. Louis se sont imposés 3-1 devant le Chicago de Xherdan Shaqiri.

St. Louis a forcé la décision sur une réussite du Suédois Rasmus Alm (2e) et sur un doublé du Brésilien Joao Klauss (56e et 67e). Cette victoire ne soufre aucune discussion. Portés par un public fervent, Roman Bürki et ses coéquipiers n’ont cessé de dominer un adversaire à la rue.

Battu pour la sixième fois en douze journées, Chicago s’avance vers nouvelle saison encore bien laborieuse. Aligné durant l’intégralité de la rencontre, Xherdan Shaqiri n’a guère brillé. Pénalisé par un collectif bien défaillant, le Bâlois n’a pas vraiment forcé sa nature.

Cible de bien des critiques en raison du montant de son salaire – plus de 7 millions de dollars annuels -, Xherdan Shaqiri espère rebondir le mois prochain à l’Euro pour rappeler qu’il demeure à 32 ans un joueur capable encore de faire bien des différences. Il bénéficie encore de cinq rencontres de championnat d'ici le 1er juin pour monter en puissance avant les trois coups de l'Euro.

/ATS