Bundesliga: le Bayer Leverkusen s'impose avec un but de Xhaka

Le Bayer Leverkusen a démontré une belle capacité de réaction lors de la 11e journée de Bundesliga. Le tenant du titre a battu Heidenheim 5-2, après avoir été mené 0-2 après 21 minutes.

Granit Xhaka a inscrit le cinquième but du Bayer à la 82e. Les hommes de Xabi Alonso doivent beaucoup à l'international tchèque Patrik Schick, auteur d'un triplé (32e/52e/71e). Le come-back avait été initié par Palacios à la 30e. Leverkusen occupe le 4e rang avec 20 points, loin derrière le Bayern Munich (29).

Avec Gregor Kobel de retour, le Borussia Dortmund a largement dominé le SC Fribourg 4-0. Le VfB Stuttgart l'a emporté 2-0 contre la lanterne rouge Bochum. Leonidas Stergiou a été à l'origine du premier but et Fabian Rieder du second.

