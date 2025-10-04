Bundesliga: le Bayern Munich creuse déjà l'écart

Six sur six pour le Bayern Munich en Bundesliga! Les Bavarois ont aligné un nouveau succès en s'imposant 3-0 sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. Cela leur permet de déjà s'échapper en tête.

Le tenant du titre n'a pas attendu pour frapper: Diaz a marqué dès la 1re minute. L'inévitable Kane a ajouté le numéro deux (27e) pour son 11e but de l'exercice en championnat. Diaz a scellé le score final (88e).

Le Borussia Dortmund a égaré deux points pour la première fois depuis la journée inaugurale. A domicile, Gregor Kobel et ses coéquipiers ont fait 1-1 contre le RB Leipzig. Les visiteurs ont ouvert le score par Baumgartner (7e), alors que Couto a égalisé pour le BVB (24e).

Au classement, le Bayern Munich compte ainsi déjà quatre points d'avance sur Borussia Dortmund et cinq sur Leipzig.

/ATS