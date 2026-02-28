Bundesliga: le Bayern Munich se rapproche d'un 35e titre

Le Bayern Munich a remporté le Klassiker lors de la 24e journée de Bundesliga. Les Bavarois ...
Photo: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Le Bayern Munich a remporté le Klassiker lors de la 24e journée de Bundesliga. Les Bavarois se sont imposés 3-2 sur la pelouse du Borussia Dortmund, qui compte désormais onze points de retard.

Le BVB, avec Gregor Kobel au but, a pris l'avantage sur une tête de Schlotterbeck à la 26e. Mais comme souvent, le Bayern a pu compter sur Harry Kane pour inverser le score. L'attaquant anglais a égalisé à la 54e avant de marquer sur penalty à la 70e. Cette saison, Kane a déjà inscrit 45 buts toutes compétitions confondues. Il en est aussi à 30 rien qu'en championnat.

Dortmund a repris espoir quand Svensson a égalisé (83e). Mais ce sont les visiteurs qui ont eu le dernier mot avec la réussite de Kimmich (87e) qui rapproche sérieusement le Bayern d'un 35e titre de champion.

/ATS
 

