Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin

Le Bayern Munich a connu un premier accroc. Les Bavarois, qui avaient gagné tous leurs matches cette saison, ont été tenus en échec 2-2 à Berlin par Union lors de la 10e journée de Bundesliga.

Un doublé de Doekhi (27e/83e) a donné par deux fois l'avantage au club de la capitale. Mais les tenants du titre ont trouvé les ressources pour égaliser à chaque reprise, d'abord par Luis Diaz (38e) puis dans les arrêts de jeu par l'inévitable Harry Kane (93e), auteur de son treizième but de l'exercice en championnat.

Les poursuivants du Bayern n'ont pas profité des premiers points égarés par les hommes de Vincent Kompany. Leipzig s'est incliné 3-1 à Hoffenheim, pour qui l'ancien Luganais Albian Hajdari a inscrit le premier but, alors que Borussia Dortmund a concédé le nul 1-1 sur la pelouse du SV Hambourg, qui a égalisé à la 97e!

Au classement, le Bayern compte six points d'avance sur Leipzig et sept sur Dortmund.

/ATS