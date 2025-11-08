Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin

Le Bayern Munich a connu un premier accroc. Les Bavarois, qui avaient gagné tous leurs matches ...
Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin

Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin

Photo: KEYSTONE/AP/Martin Meissner

Le Bayern Munich a connu un premier accroc. Les Bavarois, qui avaient gagné tous leurs matches cette saison, ont été tenus en échec 2-2 à Berlin par Union lors de la 10e journée de Bundesliga.

Un doublé de Doekhi (27e/83e) a donné par deux fois l'avantage au club de la capitale. Mais les tenants du titre ont trouvé les ressources pour égaliser à chaque reprise, d'abord par Luis Diaz (38e) puis dans les arrêts de jeu par l'inévitable Harry Kane (93e), auteur de son treizième but de l'exercice en championnat.

Les poursuivants du Bayern n'ont pas profité des premiers points égarés par les hommes de Vincent Kompany. Leipzig s'est incliné 3-1 à Hoffenheim, pour qui l'ancien Luganais Albian Hajdari a inscrit le premier but, alors que Borussia Dortmund a concédé le nul 1-1 sur la pelouse du SV Hambourg, qui a égalisé à la 97e!

Au classement, le Bayern compte six points d'avance sur Leipzig et sept sur Dortmund.

/ATS
 

Actualités suivantes

Servette accueille Thoune, l'étonnant leader de Super League

Servette accueille Thoune, l'étonnant leader de Super League

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 04:33

Le rythme infernal du LS va encore s'accélérer

Le rythme infernal du LS va encore s'accélérer

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 04:33

Ligue 1: Embolo donne la victoire à Rennes

Ligue 1: Embolo donne la victoire à Rennes

Football    Actualisé le 07.11.2025 - 22:41

Pep Guardiola va diriger dimanche son 1000e match

Pep Guardiola va diriger dimanche son 1000e match

Football    Actualisé le 07.11.2025 - 18:45

Articles les plus lus

Equipe de Suisse: Rafel Navarro fera ses débuts contre la Belgique

Equipe de Suisse: Rafel Navarro fera ses débuts contre la Belgique

Football    Actualisé le 07.11.2025 - 11:17

Pep Guardiola va diriger dimanche son 1000e match

Pep Guardiola va diriger dimanche son 1000e match

Football    Actualisé le 07.11.2025 - 18:45

Ligue 1: Embolo donne la victoire à Rennes

Ligue 1: Embolo donne la victoire à Rennes

Football    Actualisé le 07.11.2025 - 22:41

Le rythme infernal du LS va encore s'accélérer

Le rythme infernal du LS va encore s'accélérer

Football    Actualisé le 08.11.2025 - 04:33

Lausanne manque de peu une troisième victoire

Lausanne manque de peu une troisième victoire

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 23:15

Equipe de Suisse: Rafel Navarro fera ses débuts contre la Belgique

Equipe de Suisse: Rafel Navarro fera ses débuts contre la Belgique

Football    Actualisé le 07.11.2025 - 11:17

Pep Guardiola va diriger dimanche son 1000e match

Pep Guardiola va diriger dimanche son 1000e match

Football    Actualisé le 07.11.2025 - 18:45

Ligue 1: Embolo donne la victoire à Rennes

Ligue 1: Embolo donne la victoire à Rennes

Football    Actualisé le 07.11.2025 - 22:41

Johan Manzambi et Simon Sohm buteurs

Johan Manzambi et Simon Sohm buteurs

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 21:11

YB laminé par le PAOK

YB laminé par le PAOK

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 22:57

Lausanne manque de peu une troisième victoire

Lausanne manque de peu une troisième victoire

Football    Actualisé le 06.11.2025 - 23:15

Equipe de Suisse: Rafel Navarro fera ses débuts contre la Belgique

Equipe de Suisse: Rafel Navarro fera ses débuts contre la Belgique

Football    Actualisé le 07.11.2025 - 11:17