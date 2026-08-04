C1: Servette Chênois s'impose aisément lors de son premier match

Le Servette Chênois a maîtrisé son sujet pour son premier match officiel de la saison.

Les Genevoises ont aisément franchi le premier obstacle sur la route de la Ligue des champions en dominant le Dynamo-BSUPC Minsk 3-0 en demi-finale du 2e tour qualificatif.

C'est la toute jeune Garance Nein (16 ans), formée au club, qui a débloqué la situation face au champion du Bélarus à la 54e minute. Les autres buts ont été inscrits par Laura Strik (58e) et Paola Hernandez (60e), toutes deux recrutées cet été par le club genevois.

Le vainqueur de ce mini-tournoi organisé au Kazakhstan décrochera son ticket pour le 3e tour qualificatif de la Ligue des champions. En finale, Servette affrontera vendredi les Kazakhes d’Aktobe, qui sont venues à bout des Islandaises de Breidablik aux tirs au but (1-1 ap, 2-0).

/ATS