CAN 2025: belle entrée en matière du Sénégal

Le Sénégal a bien négocié son entrée dans la CAN 2025. A Tanger (groupe D), les Lions de la ...
CAN 2025: belle entrée en matière du Sénégal

CAN 2025: belle entrée en matière du Sénégal

Photo: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy

Le Sénégal a bien négocié son entrée dans la CAN 2025. A Tanger (groupe D), les Lions de la Teranga ont battu le Botswana 3-0. Les Sénégalais ont dominé et auraient pu gagner plus nettement encore.

Après avoir galvaudé plusieurs occasions, c'est Nicolas Jackson qui a trouvé la faille à la 40e. L'attaquant prêté par Chelsea au Bayern Munich s'est aussi fait l'auteur du 2-0 peu avant l'heure de jeu (59e). Ndiaye a scellé le score final (90e). Dans ce même groupe, la RD Congo s'est imposée 1-0 face au Bénin.

