CAN 2025: l'Egypte a obtenu son billet pour les 8es de finale

Photo: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy

L'Egypte est déjà assurée de sa place en 8es de finale de la CAN 2025 au Maroc. Lors de la 2e journée du groupe B, elle s'est imposée 1-0 contre l'Afrique du Sud pour fêter un deuxième succès.

Cette rencontre de piètre qualité n'a pas proposé beaucoup d'actions d'éclat. Elle a tourné sur un penalty généreux obtenu et transformé par Mohamed Salah en fin de première mi-temps (45e). Même l'expulsion peu après d'Hany n'a pas permis aux Sud-Africains de bousculer les Pharaons et d'aller égaliser.

Pour sa part, le Maroc (groupe A) a été tenu en échec 1-1 par le Mali. Les deux buts ont été inscrits sur penalty, d'abord à la 45e par Brahim Diaz pour le pays organisateur, puis par Sinayoko (64e). Le Marco compte quatre points contre deux au Mali et à la Zambie et un aux Comores.

/ATS
 

