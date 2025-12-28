CAN: l'Algérie de Vladimir Petkovic au rendez-vous des huitièmes

L'Algérie, entraînée par Vladimir Petkovic, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN, une première depuis 2019. Elle a battu difficilement (1-0) le Burkina Faso dimanche soir à Rabat.

Déjà double buteur face au Soudan lors du premier match (3-0), Riyad Mahrez, a de nouveau marqué sur pénalty, en ouvrant parfaitement son pied gauche pour tromper le gardien adverse Hervé Koffi. L'attaquant - sorti à l'heure de jeu - est actuellement le meilleur buteur de la compétition continentale avec trois buts.

Grâce à son capitaine qui pourrait vivre les derniers mois de sa carrière internationale, l'Algérie revoit donc les huitièmes de finale de la CAN, qu'elle n'a plus vus depuis son sacre en 2019, après des éliminations prématurées lors de la phase de groupes en 2021 et en 2023.

Ivoiriens et Camerounais dos à dos

En soirée, la Côte d'Ivoire et le Cameroun se sont neutralisés (1-1) dans un match épique à Marrakech. Dominatrice en début de rencontre, avant que les débats ne s'équilibrent, la Côte d'Ivoire a ouvert le score lors d'un début de seconde période au rythme échevelé grâce à une frappe limpide du Mancunien Amad Diallo (51e).

Les Lions indomptables du Cameroun ont immédiatement égalisé après une frappe contrée de Junior Tchamadeu qui a lobbé Yahia Fofana, le gardien des Éléphants (56e).

Si aucun autre but n'a été marqué, malgré trois barres transversales,le rythme de la rencontre, la plus intense de cette CAN 2025, n'a jamais faibli, le Cameroun compensant son infériorité technique par un physique conquérant et une envie jamais démentie.

Avec quatre points chacun, les deux 'frères ennemis' du football africain sont en ballotage très favorable pour se qualifier lors de la dernière journée des phase de groupes.

La Côte d'Ivoire y défiera le Gabon, défait deux fois lors de ses deux premiers matches, et le Cameroun, le Mozambique qui peut encore terminer premier du groupe grâce à sa victoire sur les Panthères (3-2) plus tôt dimanche, la première de son histoire en Coupe d'Afrique.

