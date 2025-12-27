CAN: le Nigeria déjà qualifié pour les 8es de finale

Le Nigeria s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations au Maroc. Portés par Ademola Lookman, les Super Eagles se sont imposés 3-2 contre la Tunisie samedi à Fès.

Après l'Égypte vendredi, le Nigeria, assuré de terminer premiers du groupe C, sont la deuxième équipe à rallier la phase finale qu'ils débuteront le 5 janvier face à un troisième de groupe, à Fès également.

Placé un cran derrière la star Victor Osimhen et le Sévillan Akor Adams, Lookman a été l'homme du premier match vraiment spectaculaire de la CAN marocaine en offrant deux passes décisives sur les deux premiers buts nigérians et en se chargeant d'aggraver lui-même la marque pour le 3-0.

Dépassée par l'intensité physique, la Tunisie a poussé en fin de rencontre et réduit le score grâce à un coup franc d'Hannibal Mejbri, repris de la tête par Montassar Talbi (3-1, 74e), et un pénalty transformé par Ali Abdi après une main de Bright Osayi-Samuel, sanctionnée par la VAR (3-2, 86e).

Un réveil trop tardif pour contester la victoire du Nigeria, laborieux lors de son entrée en lice face à la Tanzanie (2-1), pas qualifié pour le Mondial 2026, mais finaliste de la dernière CAN et bien décidé à aller jusqu'au bout au Maroc.

Sénégal et RDC dos à dos

Le Sénégal, autre favori de la compétition avec le pays hôte, a pour sa part été tenu en échec (1-1) par la République démocratique du Congo à Tanger. Les deux équipes partagent la tête du groupe D après deux matches.

Sous la pluie de Tanger, c'était la revanche du bouillant match de septembre lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. À Kinshasa, les Lions de la Teranga avaient validé leur ticket pour le Mondial en renversant la RDC (3-2). L'ambiance avait été tendue même dans la tribune de presse entre les journalistes des deux pays.

Mais samedi, ils se sont quittés bons amis, avec un match nul qui n'a pas beaucoup de conséquence, même si les deux sélections n'auront pas le droit à l'erreur lors du dernier match de groupe mardi soir. Le Sénégal affrontera le Bénin, tandis que la RDC défiera le Botswana.

/ATS