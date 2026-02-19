CL: Lausanne-Sport pour sauver l'honneur suisse

Après que les projecteurs de la Ligue des champions se sont éteints, le football suisse se ...
CL: Lausanne-Sport pour sauver l'honneur suisse

CL: Lausanne-Sport pour sauver l'honneur suisse

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Après que les projecteurs de la Ligue des champions se sont éteints, le football suisse se tourne jeudi soir vers la République tchèque.

Lausanne-Sport affronte Sigma Olomouc en match aller des 16es de finale de la Conference League, dès 18h45.

Pour les Vaudois, il ne s'agit pas seulement de se qualifier, mais aussi de défendre l'honneur de toute une nation footballistique. Les joueurs du coach Peter Zeidler sont le dernier espoir dans la lutte pour le top 15 du classement UEFA.

Bâle et YB déjà éliminés en Europa League, le poids de la responsabilité repose uniquement sur les épaules des Lausannois. La situation est précaire: la Suisse se trouve juste derrière la 15e place, mais Chypre, qui la précède, a encore deux atouts dans sa manche avec l'AEK Larnaca et l'Omonia Nicosie.

Mais la forme actuelle des Vaudois est préoccupante. En Super League, il attendent une victoire depuis cinq matches. Battus 5-1 à Thoune jeudi passé, ils restent sur un nul certes spectaculaire dans le derby du Lac dimanche (3-3).

Cette tendance négative doit être stoppée. La prudence est de mise, mais l'adversaire est propice à un redressement. Sigma Olomouc, vainqueur de la Coupe de République tchèque, s'est qualifié de justesse pour ces 16es de finale. Les Tchèques n'ont passé l'épaule qu'à la différence de buts. Ils ont perdu sept de leurs huit derniers matches en compétition officielle.

/ATS
 

Actualités suivantes

Habib Beye nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille

Habib Beye nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille

Football    Actualisé le 19.02.2026 - 00:11

Super League: Saint-Gall se promène à Winterthour

Super League: Saint-Gall se promène à Winterthour

Football    Actualisé le 18.02.2026 - 20:55

Benfica-Real: Vinicius dénonce un acte « raciste et lâche »

Benfica-Real: Vinicius dénonce un acte « raciste et lâche »

Football    Actualisé le 18.02.2026 - 06:55

L'Inter Milan doit éviter le coup de froid à Bodö

L'Inter Milan doit éviter le coup de froid à Bodö

Football    Actualisé le 18.02.2026 - 04:07

Articles les plus lus

Monaco y a cru

Monaco y a cru

Football    Actualisé le 17.02.2026 - 23:15

L'Inter Milan doit éviter le coup de froid à Bodö

L'Inter Milan doit éviter le coup de froid à Bodö

Football    Actualisé le 18.02.2026 - 04:07

Benfica-Real: Vinicius dénonce un acte « raciste et lâche »

Benfica-Real: Vinicius dénonce un acte « raciste et lâche »

Football    Actualisé le 18.02.2026 - 06:55

Super League: Saint-Gall se promène à Winterthour

Super League: Saint-Gall se promène à Winterthour

Football    Actualisé le 18.02.2026 - 20:55

Une trop lourde défaite pour la Juventus

Une trop lourde défaite pour la Juventus

Football    Actualisé le 17.02.2026 - 20:51

Monaco y a cru

Monaco y a cru

Football    Actualisé le 17.02.2026 - 23:15

L'Inter Milan doit éviter le coup de froid à Bodö

L'Inter Milan doit éviter le coup de froid à Bodö

Football    Actualisé le 18.02.2026 - 04:07

Benfica-Real: Vinicius dénonce un acte « raciste et lâche »

Benfica-Real: Vinicius dénonce un acte « raciste et lâche »

Football    Actualisé le 18.02.2026 - 06:55

SL: L'international suisse Becir Omeragic transféré à Bâle

SL: L'international suisse Becir Omeragic transféré à Bâle

Football    Actualisé le 16.02.2026 - 18:15

Duel français pour le PSG en barrages, le Real revanchard à Benfica

Duel français pour le PSG en barrages, le Real revanchard à Benfica

Football    Actualisé le 17.02.2026 - 05:07

Une trop lourde défaite pour la Juventus

Une trop lourde défaite pour la Juventus

Football    Actualisé le 17.02.2026 - 20:51

Monaco y a cru

Monaco y a cru

Football    Actualisé le 17.02.2026 - 23:15