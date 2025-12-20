Calendrier: du changement annoncé pour la CAN

Dès 2028, la Coupe d'Afrique des Nations se disputera tous les quatre ans et non plus tous les deux ans. à partir de 2028. Ce changement vise à harmoniser le calendrier mondial.

Ce changement s'inscrit dans la volonté de restructurer le football sur le continent africain afin que son 'calendrier dans le monde soit davantage harmonisé', a déclaré Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine (CAF). 'En 2027 nous irons en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda (les trois pays organisateurs, ndlr) et la CAN suivante aura lieu en 2028', a expliqué le patron de la CAF aux journalistes à Rabat samedi, à la veille du match d'ouverture de l'édition 2025 organisée au Maroc

Une nouvelle compétition, basée sur le modèle de la Ligue des Nations de l'UEFA et qui se tiendra tous les ans à partir de 2029, va parallèlement être créée. 'Après la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2029, nous aurons la première Ligue des Nations africaines... avec plus de prize money, plus de ressources, plus de compétition', a détaillé Patrice Motsepe.

'Dans le cadre de cet arrangement, la CAN aura désormais lieu tous les quatre ans', a-t-il conclu. La CAN a lieu tous les deux ans depuis la toute première édition en 1957, mais au cours des quinze dernières années, son positionnement dans le calendrier mondial a souvent posé problème.

