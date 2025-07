Calligaris: « Cela ne pouvait pas finir comme ça! »

A l'origine du penalty finlandais, Viola Calligaris était plus que soulagée après la qualification de la Suisse en quarts de finale de l'Euro. 'Cela ne pouvait pas finir comme ça!', a-t-elle lâché.

'Je suis tellement heureuse, pour Rio (réd: Riola Xhemaili, la buteuse décisive), pour toute l'équipe et pour toute la nation, pour toute la Suisse', a déclaré la Lucernoise de 26 ans en zone mixte après le match nul contre la Finlande jeudi (1-1), quelques instants après avoir fêté dignement cette qualification historique avec le public du Stade de Genève.

'Après le but de la Finlande, j'ai regardé dans les gradins et je me suis dit que ça ne pouvait pas finir comme ça', a poursuivi la défenseuse de la Juventus, qui a commis l'irréparable à la 77e minute en faisant trébucher la Finlandaise Emma Koivisto dans la surface helvétique.

'Je savais direct que c'était penalty, je ne dois jamais tacler comme ça, alors qu'on était bien en place derrière', a-t-elle regretté. 'Mais des fois, c'est comme ça, c'est juste une seconde qui change le cours du match.'

La force du public

Poussées par leur public une nouvelle fois au rendez-vous, les Suissesses ont toutefois trouvé les ressources pour égaliser et arracher leur qualification pour le quart de finale du vendredi 18 juillet, qu'elles disputeront contre l'Espagne ou l'Italie.

'J'ai jamais ressenti un truc comme ça. A chaque fois qu'on attaquait avec le ballon, on sentait les fans qui criaient pour nous donner tellement de force et d'énergie', a expliqué Calligaris. 'C'est vraiment incroyable, on n'aurait jamais pu imaginer cela quand on était petites, et maintenant on vit ces émotions à chaque match.'

/ATS