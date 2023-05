Carton pour Sommer et le Bayern

Le Bayern Munich a réduit en miettes la défense de Schalke 04, samedi lors de la 32e journée de Bundesliga. Le leader s'est imposé 6-0 face à son adversaire qui lutte contre la relégation.

Devant la cage du Bayern, Yann Sommer a passé une fin de journée tranquille, n'ayant eu à faire face à aucun tir cadré. De quoi dégoûter l'attaquant bernois Michael Frey, remplacé à la 64e minute. L'arrière zurichois Cédric Brunner, averti et remplacé après la pause, n'a pas été à la fête non plus.

Les Munichois ont ainsi creusé un écart de quatre points en tête du classement, alors que leur dauphin Dortmund affronte l'autre Borussia, Mönchengladbach, à 18h30.

Dans le sillage des deux monstres de Bundesliga, l'Union Berlin dirigé par Urs Fischer continue de s'accrocher à la 3e place. L'équipe de la capitale l'a emporté 4-2 chez elle face à Fribourg.

L'Eintracht Francfort, avec Djibril Sow, a pour sa part dominé 3-0 Mayence, qui évoluait avec Edimilson Fernandes mais sans son capitaine Silvan Widmer, touché une la cheville.

