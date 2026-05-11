ChL: Aarau s'empare de la première place avant la dernière journée

Aarau s'est imposé 2-1 à Vaduz lors de la 35e journée de Challenge League. La promotion directe en Super League se jouera lors de la clôture de la saison vendredi.

Vaduz (78 points) n'est pas parvenu à obtenir le succès qui l'aurait propulsé en première division, et laisse les Argoviens prendre la tête du classement pour un point avant la dernière journée. David Acquah a délivré les siens au bout du temps additionnel (90e+4).

Les deux candidats à la promotion se sont neutralisés en première période, Milos Cocic étant parvenu à égaliser pour les Liechtensteinois huit minutes après l'ouverture du score de Shqelkim Vladi à la 37e. Désormais en position défavorable, Vaduz doit espérer un faux-pas des hommes de Brunello Iacopetta face à Yverdon au Brügglifeld, et est de son côté condamné au succès face à Wil vendredi.

Bellinzone officiellement relégué

La lanterne rouge Bellinzone (22 points), battu 4-2 par Wil, sera reléguée au terme de la saison. Les Tessinois, déjà condamnés à l'exploit au vu de leur mauvaise différence de but, ne peuvent plus revenir la neuvième place occupée par le Stade nyonnais et ses 28 unités.

Vainqueur d'Etoile Carouge 3-0 grâce aux réussites de Salim Ben Seghit (10e), de Lavdrim Hajrulahu (38e) et du meilleur buteur du championnat Shkelqim Demhasaj (70e), Neuchâtel Xamax est en bonne posture dans la lutte pour la 4e place. Les protégés d'Anthony Braizat devancent le Stade Lausanne Ouchy, vainqueur de Nyon 3-1, de deux longueurs, avant leur déplacement dans le chef-lieu vaudois vendredi.

Enfin, Yverdon s'est imposé 3-1 à domicile face à Rapperswil-Jona au terme d'un match sans enjeu. Le club nord-vaudois, déjà certain de terminer à la troisième place, a fait la différence en deuxième période.

/ATS