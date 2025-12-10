Championnat anglais: Gerrard presse Salah de rester à Liverpool

L'ex-joueur de Liverpool Steven Gerrard a estimé mercredi que le club aurait encore besoin ...
Championnat anglais: Gerrard presse Salah de rester à Liverpool

Championnat anglais: Gerrard presse Salah de rester à Liverpool

Photo: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN

L'ex-joueur de Liverpool Steven Gerrard a estimé mercredi que le club aurait encore besoin de Mohamed Salah. Selon lui, l'international égyptien devait faire 'machine arrière' sur ses déclarations.

Salah ne faisait pas partie de l'équipe de Liverpool qui s'est rendue en Italie mardi pour remporter le match de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan 1-0. Il s'en était pris le week-end précédent à l'entraineur Arne Slot et aux responsables du club après être resté sur le banc lors du nul 3-3 à Leeds.

'Il est de toute évidence furieux de ne pas jouer, ce que je comprends', a déclaré l'ancien capitaine de Liverpool à TNT Sports. 'Il a lancé deux phrases à propos de jeter les gens en pâture qu'il faut qu'il retire, tout en en discutant avec l'entraîneur. J'ai déjà vu ça et je l'ai vécu quand (Luis) Suarez s'est brouillé avec Brendan (Rodgers). Je l'ai aussi fait moi-même', a rappelé Gerrard.

'II est le meilleur joueur, le meilleur buteur'

'Personne n'est parfait et on a tous parfois perdu la tête en tant que joueurs en nous laissant submerger par nos émotions ', a-t-il poursuivi, espérant que Salah réalise qu'il a été 'un peu émotionnel et excessif. Mais Liverpool a besoin d'un Mo Salah qui joue bien parce qu'il est le meilleur joueur, le meilleur buteur et il les aidera à sortir de cette mauvaise passe.'

Salah, 33 ans, doit participer à la Coupe d'Afrique des nations (21 décembre - 18 janvier) après la rencontre de Premier League le week-end prochain contre Brighton. L'internatiopnal égyptien n'a inscrit que quatre buts en 13 apparitions depuis le début de saison et Liverpool, le champion sortant, n'est que 10e au championnat, à 10 points du leader, Arsenal.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig

Bundesliga: Tatjana Haenni devient la nouvelle CEO du RB Leipzig

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 13:59

Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi

Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 04:05

Le Bayern se relance contre le Sporting

Le Bayern se relance contre le Sporting

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 23:13

17 joueurs suspendus: un club turc décimé par un scandale de paris

17 joueurs suspendus: un club turc décimé par un scandale de paris

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 21:17

Articles les plus lus

Le Bayern et l'Inter à la relance

Le Bayern et l'Inter à la relance

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 04:06

17 joueurs suspendus: un club turc décimé par un scandale de paris

17 joueurs suspendus: un club turc décimé par un scandale de paris

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 21:17

Le Bayern se relance contre le Sporting

Le Bayern se relance contre le Sporting

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 23:13

Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi

Ligue des champions: un choc Real Madrid - Man City mercredi

Football    Actualisé le 10.12.2025 - 04:05

Scandale de paris dans le football turc: onze joueurs en détention

Scandale de paris dans le football turc: onze joueurs en détention

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 00:23

Le Bayern et l'Inter à la relance

Le Bayern et l'Inter à la relance

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 04:06

17 joueurs suspendus: un club turc décimé par un scandale de paris

17 joueurs suspendus: un club turc décimé par un scandale de paris

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 21:17

Le Bayern se relance contre le Sporting

Le Bayern se relance contre le Sporting

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 23:13

La Suisse contre l'Allemagne et la Norvège en mars

La Suisse contre l'Allemagne et la Norvège en mars

Football    Actualisé le 08.12.2025 - 15:51

Liverpool: Slot recadre Salah, mais ouvre la porte

Liverpool: Slot recadre Salah, mais ouvre la porte

Football    Actualisé le 08.12.2025 - 20:45

Scandale de paris dans le football turc: onze joueurs en détention

Scandale de paris dans le football turc: onze joueurs en détention

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 00:23

Le Bayern et l'Inter à la relance

Le Bayern et l'Inter à la relance

Football    Actualisé le 09.12.2025 - 04:06