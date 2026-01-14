Championnat d'Allemagne: Stergiou prêté par Stuttgart à Heidenheim

L'international suisse Leonidas Stergiou est prêté par Stuttgart à Heidenheim jusqu'au terme ...
Photo: KEYSTONE/DPA/TOM WELLER

L'international suisse Leonidas Stergiou est prêté par Stuttgart à Heidenheim jusqu'au terme de la saison en cours. Le défenseur, blessé en début de saison de Bundesliga, a l'occasion de se relancer.

Contraint à l'arrêt à la suite d'une blessure jusqu'à la mi-décembre, celui qui est passé par la Super League et Saint-Gall entre 2019 et 2023 n'a joué qu'une minute dans le championnat allemand cette saison, mardi face à Francfort. Le joueur de 23 ans rejoint la lanterne rouge du championnat, qui compte pour l'heure trois victoires en 17 matches.

'Nous gagnons un défenseur qui connaît parfaitement la Bundesliga et qui, malgré son jeune âge, dispose déjà d'une expérience considérable' a déclaré le président du directoire d'Heidenheim Holger Sanwald, cité dans un communiqué du club jeudi. 'Nous sommes convaincus que Leo pourra immédiatement nous aider dans cette situation difficile', a encore indiqué Sanwald.

Stergiou aura fort à faire au sein de la pire défense du championnat allemand, avec pour l'heure 38 buts encaissés. La situation n'est cependant pas désespérée, car le premier non-relégable n'est qu'à deux points du club du Bade-Wurtemberg.

