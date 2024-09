Champions League: erreurs défensives et manque d'efficacité pour YB

Deux grosses erreurs défensives ont précipité la perte des Young Boys contre Aston Villa pour leur entrée en Ligue des champions. Patrick Rahmen l'a reconnu sans détour.

'A ce niveau, quand on offre deux buts de cette manière, cela devient difficile', a déclaré un entraîneur bernois forcément déçu. 'On ne peut s'en prendre qu'à nous-même', a-t-il ajouté.

Le capitaine et gardien David von Ballmoos regrettait le premier but, inscrit par un Tielemans libre de tout marquage après un corner. 'Sur les balles arrêtées, chacun doit faire son boulot. Et quand un adversaire peut conclure sans être gêné, c'est que quelqu'un n'a pas fait son job', a-t-il déploré. Sur le deuxième but anglais, 'cela a été vraiment malheureux au possible', a encore estimé le gardien bernois. 'Nous sommes rentrés aux vestiaires à la pause en étant menés 2-0, mais nous avions le sentiment d'avoir bien joué', a-t-il dit.

Mais YB n'a pas su concrétiser ses quelques occasions. 'Nous savions que nous devions être efficaces pour obtenir quelque chose. Mais cela n'a malheureusement pas été le cas', a conclu Patrick Rahmen.

/ATS