Chelsea après Braga pour le Servette FC ?

L’avenir européen du Servette FC s’assombrit. S’ils ne sortent pas victorieux de leur double confrontation contre Braga, les Grenat seront opposés à Chelsea !

La formation de Thomas Häberli devra vraiment se surpasser pour disputer à nouveau une phase de poules. Avec le Sporting Braga, quatrième du dernier championnat du Portugal, elle se mesurera dès ce jeudi à un adversaire déjà très redoutable au troisième tour préliminaire de l’Europa League. S’ils s’imposent lors de cette double confrontation, les Grenat joueront leur place en phase de poules de l’Europa League contre Trabzonspor ou le Rapid de Vienne avec l’assurance, en cas d’élimination, de disputer la phase de poules de la Conference League.

S’il ne déjoue pas les pronostics contre Braga, Servette affrontera Chelsea, double vainqueur de la Ligue des Champions et qui revient sur la scène européenne après une parenthèse d’une année. Dirigés désormais par l’Italien Enzo Maresca, les Londoniens aborderont très certainement ce play-off avec minutie pour ne pas s’exposer à une déconvenue qui passerait très mal.

Leader de la Super League, le FC Lugano connaît également son programme. S’ils éliminent le Partizan Belgrade, les Tessinois retrouveront le Besiktas Istanbul en play-off de l’Europa League. S’ils échouaient devant les Serbes, leur qualification pour la phase de poules de la Conference League se jouerait contre les Danois de Silkeborg ou les Belges de la Gantoise, le club de l’ex-Xamaxien Franck Surdez.

Respectivement opposés au troisième tour préliminaire de la Conferece League au Slask Wroclaw et au Vitoria Guimaraes, le FC St. Gall et le FC Zurich connaissent également leurs futurs adversaires en cas de succès : le perdant de la confrontation entre Trabzonspor et le Rapid de Vienne pour le FC St. Gall, le vainqueur de celle entre le Botev Plovdiv et le Zrinjski Mostar pour le FC Zurich.

