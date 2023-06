Chelsea officialise le recrutement de Nkunku

Chelsea a officialisé le recrutement de l'international français Christopher Nkunku en provenance de Leipzig. L'attaquant de 25 ans a signé un contrat portant sur six saisons à compter du 1er juillet.

'Un gros effort a été fait pour me faire venir au club et j'ai hâte de rencontrer mon nouvel entraîneur ainsi que mes coéquipiers, et de montrer aux supporters de Chelsea ce que je peux accomplir sur le terrain', a déclaré le joueur formé au PSG, co-meilleur buteur de la Bundesliga la saison passée (16), cité dans un communiqué des Blues.

/ATS