Christian Constantin boycotte la presse

Invaincu en Coupe de Suisee comme entraîneur intérimaire à la tête de son FC Sion, Christian Constantin n'a pas réussi la passe de quatre, contre Lugano.

Déçu, le président-entraîneur ne s'est pas présenté en conférence de presse, envoyant son directeur sportif, son fils Barthélémy, devant les médias. 'L'absence de mon père en conférence de presse? Vous lui en demanderez la raison la prochaine fois que vous le verrez.'

Interrogé sur le contenu du match, Barthélémy Constantin ne s'est pas caché derrière de faux-semblants: 'Nous sommes dégoûtés. Un de nos gros objectifs de la saison, c'était la Coupe. Le 0-1 nous a fait mal. Le 0-2 nous a tués. Derrière, on commence à s'écrouler, on n'a plus de réactions. On ne peut pas se contenter des 55 premières minutes de jeu. Dans la dernière demi-heure, nous n'étions plus là.'

Les trois occasions manquées en début de seconde période auront pesé sur le résultat final de la partie. 'On a vu les problèmes de confiance que l'on a devant le but adverse', corroborait Barthélémy Constantin.

'On espère désormais une réaction (ndlr: dès dimanche en championnat contre Lugano), davantage d'orgueil, et que les joueurs soient prêts à aller à la guerre pour que nous puissions nous relancer', conclut le directeur sportif, marqué, à chaud, par l'élimination de son équipe.

