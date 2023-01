Christian Constantin prêt à repartir pour un tour

Christian Constantin repartira-t-il pour un tour ? Dans une interview au 'Nouvelliste', le boss du FC Sion affirme que sa décision de quitter le football professionnel en 2024 n'est pas irrévocable.

Christian Constantin est prêt, en effet, à demeurer à la tête du FC Sion si un projet de nouveau stade à Tourbillon et d'un centre d'entraînement estimé à 150 millions de francs voit le jour. Il est prêt à le financer à la hauteur de 50 millions de francs. 'Avec 50 millions de francs de fonds propres, on peut débloquer 50 millions de crédits bancaires et les différents soutiens étatiques peuvent générer 50 autres millions', précise Christian Constantin.

Dans cette interview, Christian Constantin rend public ce projet 'pour mettre toutes les cartes sur la table avant 2024.' 'Ce projet ne pourra pas se réaliser avant 2030. Mais s'il y a une volonté de le faire, je serais fou de ne pas demander de licence en Super League pour la saison 2024/2025', explique-t-il. Pour lui désormais, la balle est dans le camp des autorités politiques valaisannes.

/ATS