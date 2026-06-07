Christian Eriksen s'effondre en plein match

Le Danois Christian Eriksen s'est effondré sur le terrain lors d'un match amical contre l'Ukraine dimanche à Odense. Il porte un défibrillateur depuis un malaise cardiaque survenu à l'Euro 2021.

Agé de 34 ans, le milieu de terrain est tombé au sol à la 64e minute de la partie. Le match a été arrêté par l'arbitre un quart d'heure plus tard.

Après avoir reçu des soins, Christian Eriksen s'est relevé et a rejoint l'ambulance par ses propres moyens. Selon le speaker du stade cité par des médias danois, 'Eriksen se porte bien compte tenu des circonstances'.

/ATS