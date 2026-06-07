Christian Eriksen s'effondre en plein match

Le Danois Christian Eriksen s'est effondré sur le terrain lors d'un match amical contre l'Ukraine ...
Christian Eriksen s'effondre en plein match

Christian Eriksen s'effondre en plein match

Photo: KEYSTONE/EPA/Bo Amstrup

Le Danois Christian Eriksen s'est effondré sur le terrain lors d'un match amical contre l'Ukraine dimanche à Odense. Il porte un défibrillateur depuis un malaise cardiaque survenu à l'Euro 2021.

Agé de 34 ans, le milieu de terrain est tombé au sol à la 64e minute de la partie. Le match a été arrêté par l'arbitre un quart d'heure plus tard.

Après avoir reçu des soins, Christian Eriksen s'est relevé et a rejoint l'ambulance par ses propres moyens. Selon le speaker du stade cité par des médias danois, 'Eriksen se porte bien compte tenu des circonstances'.

/ATS
 

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